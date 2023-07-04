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Финляндия модернизирует инфраструктуру для быстрой переброски войск НАТО к РФ, - Reuters

Фото: Финляндия модернизирует инфраструктуру для переброски войск к РФ (pixabay.com)
Автор: Константин Широкун

Модернизация финских железных дорог и другой транспортной инфраструктуры на границе со Швецией облегчит для НАТО переброску войск, вооружений и оборудования из портов Атлантического океана к границам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что электрификация и замена оборудования на железной дороге происходит, в частности, у города Кемиярви. Он находится в часе езды от российской границы и в семи часах езды от российских военных баз под Мурманском на Кольском полуострове.

Модернизация железной дороги в Финляндии проводится на участке от шведского города Хапаранда и финской станции Лаурило. Железнодорожные сети Норвегии и Швеции будут соединены с электрифицированной частью финской сети. Завершение проекта ожидается в 2024 году. Его стоимость оценивается в 37 млн евро.

По данным Reuters, 96% грузов доставляется в Финляндию морским путем. В случае конфликта между Россией и НАТО переброска сил и грузов через Балтийское море может оказаться под угрозой. Предполагается, что железнодорожный коридор сможет решить проблему потенциальной блокировки Россией финских портов на Балтийском море.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в прошлом году, отказавшись от своей политики военного нейтралитета после вторжения России в Украину. Финляндия уже стала полноправным членом Альянса. Заявки на членство Швеции должны быть одобрены всеми членами НАТО, но Турция и Венгрия еще ее не одобрили.

Турция неоднократно заявляла, что Швеция должна предпринять дополнительные шаги против сторонников запрещенной РПК и членов сети, которую Анкара считает ответственной за попытку государственного переворота в 2016 году.

Новый антитеррористический закон Швеции вступил в силу 1 июня, но для Анкары его реализация важнее, чем сам закон. Она призывает Стокгольм прекратить деятельность РПК, митинги, пропагандистские средства и усилия по сбору средств.

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НАТОШвецияФинляндия