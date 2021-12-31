Фінляндія не виключає можливості вступу до НАТО, - прем'єр

Фінляндія повинна зберегти можливість подачі заявки на вступ до НАТО. Крім того, країна продовжуватиме посилену оборонну співпрацю з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.fi.

"Ми зберігаємо можливість подачі заявки на вступ до НАТО. Ми повинні оцінити цю свободу вибору, так як це стосується права держави вирішувати питання про свою безпеку", - заявила у своєму новорічному зверненні прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марі.

При цьому вона зазначила, що "це основи європейської безпеки, закріплені в принципах організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Ми показуємо, що робимо уроки з минулого. Ми зберігаємо простір для маневру".

Фінляндія не є членом НАТО, але в останні роки вона налагодила міцніші зв'язки з організацією і вибирала військове обладнання, сумісне з членами НАТО.