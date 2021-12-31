Фінляндія не виключає можливості вступу до НАТО, - прем'єр
Фінляндія повинна зберегти можливість подачі заявки на вступ до НАТО. Крім того, країна продовжуватиме посилену оборонну співпрацю з ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iltalehti.fi.
"Ми зберігаємо можливість подачі заявки на вступ до НАТО. Ми повинні оцінити цю свободу вибору, так як це стосується права держави вирішувати питання про свою безпеку", - заявила у своєму новорічному зверненні прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марі.
При цьому вона зазначила, що "це основи європейської безпеки, закріплені в принципах організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Ми показуємо, що робимо уроки з минулого. Ми зберігаємо простір для маневру".
Фінляндія не є членом НАТО, але в останні роки вона налагодила міцніші зв'язки з організацією і вибирала військове обладнання, сумісне з членами НАТО.
Нагадаємо, Швеція рішуче виключає вимогу Росії про те, щоб НАТО не приймав нових членів. Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде вважає, що кожна країна має право самостійно робити вибір про вступ в ту чи іншу організацію.