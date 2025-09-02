Фінляндія хоче збільшити кількість резервістів і підвищити вік: кого торкнуться зміни

Нова верхня вікова межа застосовуватиметься до всіх військовозобов'язаних, народжених у 1966 році або пізніше. Тобто резервісти залишатимуться військообов'язаними до кінця року, в якому їм виповнюється 65 років.

Пропозиція передбачає продовження строку військової служби на 15 років для рядового і сержантського складу та на 5 років для офіцерів. Для резервістів у званнях полковника, капітана й вище верхньої вікової межі не буде – у резерві вони залишатимуться доти, доки "будуть придатними до військової служби".

Це надасть Фінським силам оборони та прикордонній службі ширший спектр можливостей для призначення осіб на ключові посади під час надзвичайних ситуацій.

Планується, що кожного року чисельність резервістів збільшуватиметься на 125 тис. осіб і досягне до 2031 року одного мільйона осіб.

Якщо парламент ухвалить відповідні зміни, поправки набудуть чинності 1 січня 2026 року.