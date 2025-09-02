Финляндия хочет увеличить количество резервистов и повысить возраст: кого коснутся изменения

Новый верхний возрастной предел будет применяться ко всем военнообязаным, рожденным в 1966 году или позже. То есть резервисты будут оставаться военнообязанными до конца года, в котором им исполняется 65 лет.

Предложение предусматривает продление срока военной службы на 15 лет для рядового и сержантского состава и на 5 лет для офицеров. Для резервистов в званиях полковника, капитана и выше верхнего возрастного предела не будет - в резерве они будут оставаться до тех пор, пока "будут пригодными к военной службе".

Это предоставит Финским силам обороны и пограничной службе более широкий спектр возможностей для назначения лиц на ключевые должности во время чрезвычайных ситуаций.

Планируется, что ежегодно численность резервистов будет увеличиваться на 125 тыс. человек и достигнет к 2031 году одного миллиона человек.

Если парламент примет соответствующие изменения,поправки вступят в силу 1 января 2026 года.