Фінляндія хоче закрити Шенген для спортсменів з РФ через війну в Україні, - голова МЗС

Російських спортсменів можуть позбавити права в'їзду до Фінляндії та всієї Шенгенської зони, якщо Москва не припинить агресію проти України.
Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у соцмережі X.
Фінський уряд готує конкретні юридичні кроки, щоб заблокувати росіянам в'їзд до країни.
"Якщо Росія продовжуватиме свою агресивну війну, російських спортсменів не вітатимуть у Фінляндії наступного року. Я сприятиму необхідним діям найближчими днями", - наголосила Валтонен.
Окрім цього, Фінляндія прагне поширити відповідне обмеження на всі держави Шенгену.
"На засіданні Ради з питань закордонних справ я повідомлю своїх колег з ЄС, що ми обмежимо доступ російських спортсменів до всієї Шенгенської зони. Комісія займається цією справою", - зазначила очільниця МЗС Фінляндії.
Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд (CAS) у Лозанні ухвалив рішення на користь РФ, зобов'язавши Міжнародну федерацію хокею (IIHF) допустити російські збірні до турнірів.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга різко засудив вердикт CAS, зазначаючи, що допуск хокеїстів РФ заплямує спорт кров'ю українців та закликав негайно скасувати це рішення.
У відповідь на скандальний вердикт Федерація хокею України готує ноту протесту та ініціює термінові переговори з IIHF, а також оцінює ризики та вивчає можливість бойкоту майбутніх чемпіонатів світу за участю агресора.