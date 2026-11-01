Финляндия хочет закрыть Шенген для спортсменов из РФ из-за войны в Украине, - глава МИД

Финское правительство готовит конкретные юридические шаги, чтобы заблокировать россиянам въезд в страну.

"Если Россия будет продолжать свою агрессивную войну, российские спортсмены не будут приветствовать в Финляндии в следующем году. Я буду содействовать необходимым действиям в ближайшие дни", - подчеркнула Валтонен.

Кроме того, Финляндия стремится распространить соответствующее ограничение на все государства Шенгена.

"На заседании Совета по иностранным делам я сообщу своим коллегам из ЕС, что мы ограничим доступ российских спортсменов ко всей Шенгенской зоне. Комиссия занимается этим делом", - отметила глава МИД Финляндии.