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Финляндия хочет закрыть Шенген для спортсменов из РФ из-за войны в Украине, - глава МИД

21:10 01.11.2026 Вс
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен (Getty Images)

Российских спортсменов могут лишить права въезда в Финляндию и всю Шенгенскую зону, если Москва не прекратит агрессию против Украины.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в соцсети X.

Финское правительство готовит конкретные юридические шаги, чтобы заблокировать россиянам въезд в страну.

"Если Россия будет продолжать свою агрессивную войну, российские спортсмены не будут приветствовать в Финляндии в следующем году. Я буду содействовать необходимым действиям в ближайшие дни", - подчеркнула Валтонен.

Кроме того, Финляндия стремится распространить соответствующее ограничение на все государства Шенгена.

"На заседании Совета по иностранным делам я сообщу своим коллегам из ЕС, что мы ограничим доступ российских спортсменов ко всей Шенгенской зоне. Комиссия занимается этим делом", - отметила глава МИД Финляндии.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне принял решение в пользу РФ, обязав Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные в турниры.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко осудил вердикт CAS, отмечая, что допуск хоккеистов РФ запятнает спорт кровью украинцев и призвал немедленно отменить это решение.

В ответ на скандальный вердикт Федерация хоккея Украины готовит ноту протеста и инициирует срочные переговоры с IIHF, оценивает риски и изучает возможность бойкота будущих чемпионатов мира с участием агрессора.

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