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Фінляндія хоче закрити консульство Росії в місті Турку

Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Фінляндія може закрити російське Генеральне консульство в місті Турку. Це стане відповіддю на ворожі дії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

"Ми готуємо заходи у відповідь. Рівноцінною відповіддю на закриття петербурзького генконсульства є закриття російського консульства в Турку", - повідомив Нїіністьо.

Турку - місто і морський порт на південному-заході Фінляндії.

Що цьому передувало

Сьогодні офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що посол Фінляндії в Росії Антті Хелантеря був викликаний до Міністерства. Йому повідомили, що РФ відкликає свою згоду на діяльність генконсульства країни в Санкт-Петербурзі та висилає дев'ятьох фінських дипломатів.

Висилка російських дипломатів

6 червня уряд Фінляндії оголосив про висилку дев'яти співробітників посольства Росії в Гельсінкі. Фінська влада звинуватила їх у розвідувальній діяльності.

Ставлення Фінляндії до РФ після вторгнення в Україну

Сьогодні стало відомо, що Фінляндія вирішила запровадити нові обмеження на в'їзд для громадян Росії, які торкнуться бізнесменів, студентів та власників нерухомості.

Фінляндія ще минулого року заборонила "необов'язкові поїздки" росіян до країни. При цьому влада активно виступає за посилення обмежень.

Також Фінляндія вирішила сьогодні, 6 липня, оголосити про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійде, зокрема, зенітне озброєння.

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