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Фінляндія запроваджує нові обмеження на в'їзд для росіян: стосуються студентів і не тільки

Новость на русском →
Четвер 06 липня 2023 17:40
Фінляндія запроваджує нові обмеження на в'їзд для росіян: стосуються студентів і не тільки Фото: Фінляндія запроваджує нові обмеження на в'їзд для росіян (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Фінляндія вирішила запровадити нові обмеження на в'їзд для громадян Росії, які торкнуться бізнесменів, студентів та власників нерухомості.

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ Фінляндії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Як зазначають у відомстві, влада країни продовжила заборону на "необов'язкові поїздки" росіян до Фінляндії.

При цьому для бізнесменів, студентів та власників нерухомості запроваджують нові обмеження.

Згідно з заборонами, тепер бізнесменам заборонять транзит до інших країн через Фінляндію. Також для того, щоб потрапити до країни, вони повинні мати необхідну причину для відвідування.

У власників нерухомості тепер також вимагатимуть необхідну причину для в'їзду на територію країни.

При цьому студентам приїжджати буде дозволено лише у разі навчання, що веде до здобуття ступеня вищої освіти, або навчання по обміну.

Обмеження на виїзд росіян до Фінляндії

Нагадаємо, Фінляндія ще минулого року заборонила "необов'язкові поїздки" росіян до країни. При цьому влада активно виступає за посилення обмежень.

В уряді наголошують, що поїздки громадян РФ до Фінляндії можуть завдавати шкоди міжнародним відносинам держави.

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