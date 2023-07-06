RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Финляндия хочет закрыть консульство России в городе Турку

Фото: президент Финляндии Саули Ниинистьо (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия может закрыть российское Генеральное консульство в городе Турку. Это станет ответом на враждебные действия РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Саули Ниинистьо.

"Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку", - сообщил Наинистьо.

Турку - город и морской порт на юго-западе Финляндии.

Что этому предшествовало

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в Министерство. Ему сообщили, что РФ отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.

Высылка российских дипломатов

6 июня правительство Финляндии объявило о высылке девяти сотрудников посольства России в Хельсинки. Финские власти обвинили их в разведывательной деятельности.

Отношение Финляндии к РФ после вторжения в Украину

Сегодня стало известно, что Финляндия решила ввести новые ограничения на въезд для граждан России, которые коснутся бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости.

Финляндия еще в прошлом году запретила "необязательные поездки" россиян в страну. При этом власти активно выступают за усиление ограничений.

Также Финляндия решила сегодня, 6 июля, объявить новый пакет военной помощи для Украины. В него войдет, в частности, зенитное вооружение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияФинляндия