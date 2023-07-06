Финляндия хочет закрыть консульство России в городе Турку

"Мы готовим ответные меры. Равноценным ответом на закрытие петербургского генконсульства является закрытие российского консульства в Турку", - сообщил Наинистьо.

Турку - город и морской порт на юго-западе Финляндии.

Что этому предшествовало

Сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что посол Финляндии в России Антти Хелантеря был вызван в Министерство. Ему сообщили, что РФ отзывает свое согласие на деятельность генконсульства страны в Санкт-Петербурге и высылает девять финских дипломатов.

Высылка российских дипломатов

6 июня правительство Финляндии объявило о высылке девяти сотрудников посольства России в Хельсинки. Финские власти обвинили их в разведывательной деятельности.

Отношение Финляндии к РФ после вторжения в Украину

Сегодня стало известно, что Финляндия решила ввести новые ограничения на въезд для граждан России, которые коснутся бизнесменов, студентов и владельцев недвижимости.

Финляндия еще в прошлом году запретила "необязательные поездки" россиян в страну. При этом власти активно выступают за усиление ограничений.

Также Финляндия решила сегодня, 6 июля, объявить новый пакет военной помощи для Украины. В него войдет, в частности, зенитное вооружение.