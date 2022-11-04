Фінляндія хоче заборонити громадянам РФ всі угоди щодо нерухомості: що відомо

Для цього міністерство створило групу, яка досліджує необхідність додаткового обмеження операцій із нерухомістю росіян.

"Міністерство оборони 4 листопада 2022 року створило проект із вивчення необхідності запровадження додаткових обмежень на операції з російською нерухомістю. Дослідницька група також вивчить повну заборону та інші вимоги щодо обмежувальних заходів та їх наслідки", - йдеться у повідомленні.

Звіт про можливість повної заборони операцій для росіян Міноборони планує отримати до 19 грудня. До березня чекають друга доповідь про інші варіанти посилення нагляду за володінням нерухомістю особами, які не входять до Європейської економічної зони.

Наприкінці жовтня Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен заявив в інтерв'ю місцевому виданню, що заборонити купувати квартири громадянам однієї країни складно з точки зору Конституції.