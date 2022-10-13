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У Фінляндії шукають гроші на будівництво паркану з РФ

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Фінляндія, Четвер 13 жовтня 2022 17:24
У Фінляндії шукають гроші на будівництво паркану з РФ Фото: Фінляндія хоче витратити понад 130 млн євро на паркан з РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Очільниця МВС Фінляндії Кріста Мікконен пропонує закласти у бюджет 139 млн євро на будівництво паркану на кордоні з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

"Це фінансування передбачається для масштабнішого будівництва після того, як завершиться пілотний етап", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, йдеться не лише про саму конструкцію паркану, а й обладнання для спостереження.

Видання повідомляє, що пілотний етап спорудження паркану має коштувати 6 млн євро. Ці кошти уряд має виділити у найближчі тижні, а ділянку паркану планують будувати на південному сході країни, де рух через кордон з РФ найбільш активний

Нагадаємо, що раніше прем'єр Фінляндії Санна Марін підтримала будівництво загородження на кордоні з Росією.

Пізніше стало відомо, що Фінляндія планує розпочати будівництво паркану на кордоні з РФ цього року.

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