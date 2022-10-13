У Фінляндії шукають гроші на будівництво паркану з РФ
Очільниця МВС Фінляндії Кріста Мікконен пропонує закласти у бюджет 139 млн євро на будівництво паркану на кордоні з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
"Це фінансування передбачається для масштабнішого будівництва після того, як завершиться пілотний етап", - йдеться у повідомленні.
За наявною інформацією, йдеться не лише про саму конструкцію паркану, а й обладнання для спостереження.
Видання повідомляє, що пілотний етап спорудження паркану має коштувати 6 млн євро. Ці кошти уряд має виділити у найближчі тижні, а ділянку паркану планують будувати на південному сході країни, де рух через кордон з РФ найбільш активний
Нагадаємо, що раніше прем'єр Фінляндії Санна Марін підтримала будівництво загородження на кордоні з Росією.
Пізніше стало відомо, що Фінляндія планує розпочати будівництво паркану на кордоні з РФ цього року.
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