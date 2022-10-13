ua ru
Чт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Финляндия хочет потратить более 130 млн евро на забор с РФ

Новина українською →
Финляндия, Четверг 13 октября 2022 17:24
Финляндия хочет потратить более 130 млн евро на забор с РФ Фото: Финляндия хочет потратить более 130 млн евро на забор из РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава МВД Финляндии Криста Микконен предлагает заложить в бюджет 139 млн евро на строительство забора на границе с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

"Это финансирование предусматривается для более масштабного строительства после того, как завершится пилотный этап", - говорится в сообщении.

По имеющейся информации, речь идет не только о самой конструкции забора, но и оборудовании для наблюдения.

Издание сообщает, что пилотный этап постройки забора должен стоить 6 млн евро. Эти средства правительство должно выделить в ближайшие недели, а участок забора планируют строить на юго-востоке страны, где движение через границу с РФ наиболее активно.

Напомним, что ранее премьер Финляндии Санна Марин поддержала строительство заграждения на границе с Россией.

Позже стало известно, что Финляндия планирует начать строительство забора на границе с РФ в текущем году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Финляндия
NEWS
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
Украина получила 1,3 млрд долларов экстренного финансирования от МВФ
DAILY
Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны
Юлия Акимовакорреспондент Психолог для военных. Как помочь защитникам пережить ужасы войны