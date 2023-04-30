Фінляндія та Швеція перевели ВМС в стан підвищеної готовності через кораблі Росії, - ЗМІ

Сьогодні, 30 квітня, Фінляндія та Швеція перевели військово-морські сили в стан підвищеної готовності через кораблі Росії, що помічені поблизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача ВМС Швеції Єви Скоог Хаслум в інтерв'ю фінському виданню Iltalehte .

Російські надводні кораблі були помічені поблизу вітряних електростанцій і підводних силових кабелів.

"Ми переконані, що Росія зробила це, якимось чином нанесла цілі на карту", – сказала Скоог Хаслум.

На запитання про те, чи існує ризик, що росіяни планують саботувати й знищувати підводні електричні кабелі, командувач ВМС Швеції відповіла, що це могло б бути правдою.

"Безумовно. Це один зі способів проведення операції проти нас", - сказала вона.

За її словами, оскільки російська атака на енергетичні мережі можлива, шведський флот перебуває у стані підвищеної готовності до запобігання диверсіям.

"Тому ми постійно прагнемо як відбити наміри, перебуваючи в безпосередній близькості від цілей, так і продемонструвати нашу волю до самооборони", – додала командувач.

Нагадаємо, у вересні минулого року, за чотири дні до підриву труб Nord Stream біля них було помічено російське спецсудно SS-750.

Також повідомлялось, що Росія могла підірвати газопроводи, щоб не платити неустойки за контрактами.

Тим часом у Швеції основним сценарієм підриву російських газопроводів називають причетність державних структур. Приватна ініціатива можлива лише в теорії.

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