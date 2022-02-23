Финляндия готовится к возможному прекращению поставок газа из России, - Yle

Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России в случае введения ЕС новых санкций и ответных мер Москвы после признания так называемых Донецкой и Луганских "народных республик". Раньше о такой возможности заявили в Еврокомиссии .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Yle .

Как отмечает издание, в случае прекращения поставок газа из России рассматривается несколько сценариев решения этой проблемы, в том числе переход на другие источники топлива для теплоэлектростанций. Однако для ряда производств такой вариант может оказаться более сложной задачей.

Проблему с альтернативными видами топлива изучали на сталелитейном заводе компании Ovako, печи которого частично работают на российском газе.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Украине и изучаем различные варианты замены российского газа. Наш главный приоритет - поиск альтернативы поставкам российского газа по всей стране, например, использование газопровода Balticconnector", - рассказала изданию Анса Ряятари, глава отдела коммуникаций Ovako.

Генеральный директор компании Gasgrid Finland Олли Сипиля заявила, что для рынка Финляндии газа будет достаточно, даже в случае прекращения поставок из России. По ее словам, Balticconnector предоставляет доступ к терминалам СПГ в Литве и сети газоснабжения Латвии.