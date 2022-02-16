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В ЕС заявили о готовности к возможным перебоям поставок газа из России

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Брюссель, Среда 16 февраля 2022 11:19
В ЕС заявили о готовности к возможным перебоям поставок газа из России Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа готова отреагировать, если РФ начнет использовать газ в качестве оружия. И заверила, что ЕС уже готов к возможным перебоям в поставках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление в Twitter.

"Мы готовы, если Россия будет использовать газ в качестве оружия. Несколько стран готовы увеличить экспорт сжиженного природного газа в ЕС. Мы уже укрепили наш панъевропейский трубопровод и соединительную сеть электроснабжения", - написала она.

Напомним, недавно в Евросоюзе заявляли, что не верят в то, что Россия может полностью прекратить поставки газа в Европу.

При этом, недавно власти Японии заявили о готовности поставок газа в страны ЕС если начнутся перебои с его обеспечением в случае вторжения РФ в Украину.

Добавим, российский президент Владимир Путин заявил, что РФ готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого есть несколько условий.

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