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ЕС обеспечен газом на случай прекращения поставок из России, - еврокомиссар

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Брюссель, Понедельник 21 февраля 2022 17:20
ЕС обеспечен газом на случай прекращения поставок из России, - еврокомиссар Фото: еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия изучает различные сценарии, если Россия решит частично или полностью прекратить поставки газа в Европу. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон уверена, что на эту зиму газа достаточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание Prensa Iberica.

"Мы диверсифицировали наши поставки по газопроводам, к примеру, через Южный газовый коридор и "Медгаз" с Алжиром", - сказала она.

Как отметила Симсон, ЕС уже несколько лет работает над диверсификацией энергоснабжения, вложил значительные средства в терминалы СПГ, которые предлагают гораздо более гибкие способы транспортировки.

"Импорт СПГ в январе достиг рекордного уровня, и основным поставщиком стали США. В течение последних нескольких недель я была в постоянном контакте с партнерами по всему миру, от Норвегии до Катара, Египта и США, чтобы обеспечить варианты дополнительных поставок СПГ", - сказала еврокомиссар.

По ее версии, отношение Еврокомиссии к "Северному потоку-2" не изменилось. "Это не проект общеевропейского интереса, он не способствует диверсификации наших поставок газа", - добавила Симсон.

Напомним, еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон призвала Баку увеличить ежегодные поставки газа в страны ЕС до 10 млрд кубометров. Она назвала Азербайджан надежным поставщиком энергии.

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