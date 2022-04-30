Финляндия готовится к прекращению поставок российского газа в мае

В частности, причина заключается в требованиях России относительно порядка оплаты поставок. Сообщается, что российская компания "Газпром" объявила, что согласие на новые требования по оплате является условием для продолжения бесперебойной поставки газа.

Также финское руководство однозначно заявляло, что платить в рублях не будет. "Газпром" попросил финскую государственную газовую компанию Gasum ответить на требования до 20 мая.

Возможно, 21 мая поставки российского газа в Финляндию и большую часть Европы будут прекращены.

Газ играет гораздо меньшую роль в энергетическом балансе Финляндии, чем в странах Центральной и Южной Европы. В частности, в прошлом году на газ приходилось лишь около 5% от общего потребления энергии.

Также ожидаются проблемы для промышленности, где газ используется не как источник энергии, а как сырье для технологических процессов.

Все потому, что две трети газа в Финляндии используют промышленность. Крупнейшими пользователями являются компании химической и лесной промышленности.