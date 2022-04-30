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Фінляндія готується до припинення постачання російського газу в травні

Фінляндія в травні відмовиться від російського газу (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Уряд та компанії Фінляндії готуються до припинення постачання природного газу з Росії у травні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.

Зокрема, причина полягає у вимогах Росії щодо порядку оплати поставок. Повідомляється, що російська компанія "Газпром" оголосила, що згода на нові вимоги щодо оплати є умовою для продовження безперебійного постачання газу.

Також фінське керівництво однозначно заявляло, що платити у рублях не буде. "Газпром" попросив фінську державну газову компанію Gasum відповісти на вимоги до 20 травня.

Можливо, 21 травня постачання російського газу до Фінляндії та у більшу частину Європи буде припинено.

Газ відіграє набагато меншу роль в енергетичному балансі Фінляндії, ніж у країнах Центральної та Південної Європи. Зокрема, минулого року на газ припадало лише близько 5% від загального споживання енергії.

Також очікуються проблеми для промисловості, де газ використовується не як джерело енергії, а як сировина для технологічних процесів.

Все тому, що дві третини газу у Фінляндії використовують промисловість. Найбільшими користувачами є компанії хімічної та лісової промисловості.

Раніше ми повідомляли, що Естонія і Фінляндія спільно орендують плавальний термінал для зрідженого газу.

Також ми писали, що найбільша енергокомпанія Данії відмовилась платити за газ у рублях.

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