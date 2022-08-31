ua ru
Ср, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - YLE

Новина українською →
Финляндия, Среда 31 августа 2022 21:22
Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - YLE Фото: Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины (pixabay.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Финляндия готовит восьмой пакет помощи для Украины, о чем заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE.

"Сейчас Финляндия готовится передать Украине восьмой пакет помощи, который содержит оборонные материалы", - заявил Кайкконен.

По его словам, решения по этому вопросу должны быть приняты в разумные сроки. Ранее чиновник заявлял, что Финляндия должна подготовиться к увеличению помощи Украине. Военная помощь должна дальше поставляться, а также нельзя уставать или оцепенеть от войны.

Напомним, что Резников подтвердил отправку финских инструкторов для обучения военных ВСУ.

Раньше Финляндия предоставляла Украине пакеты военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Финляндия
NEWS
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
В ответ на ядерный шантаж. Зеленский призвал ввести новый пакет санкций против РФ
DAILY
Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет
Ростислав Шаправскийглавный редактор Даниил Гетманцев: Снизить или отменить налоги? Два вопроса: какая цель и за чей счет