Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - YLE

Финляндия готовит восьмой пакет помощи для Украины, о чем заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE .

"Сейчас Финляндия готовится передать Украине восьмой пакет помощи, который содержит оборонные материалы", - заявил Кайкконен.

По его словам, решения по этому вопросу должны быть приняты в разумные сроки. Ранее чиновник заявлял, что Финляндия должна подготовиться к увеличению помощи Украине. Военная помощь должна дальше поставляться, а также нельзя уставать или оцепенеть от войны.