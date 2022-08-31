Финляндия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - YLE
Финляндия готовит восьмой пакет помощи для Украины, о чем заявил министр обороны Антти Кайкконен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE.
"Сейчас Финляндия готовится передать Украине восьмой пакет помощи, который содержит оборонные материалы", - заявил Кайкконен.
По его словам, решения по этому вопросу должны быть приняты в разумные сроки. Ранее чиновник заявлял, что Финляндия должна подготовиться к увеличению помощи Украине. Военная помощь должна дальше поставляться, а также нельзя уставать или оцепенеть от войны.
Напомним, что Резников подтвердил отправку финских инструкторов для обучения военных ВСУ.
Раньше Финляндия предоставляла Украине пакеты военной помощи.
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