Резников подтвердил отправку финских инструкторов для обучения военных ВСУ

Иностранные инструкторы из разных стран, продолжают прибывать для обучения украинских военных в Великобританию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Украины Алексея Резникова.

Резников заявил, что сейчас есть официальное подтверждение, участия военных инструкторов из Финляндии в обучении военнослужащих Вооруженных сил Украины. "Еще один друг Украины присоединяется к программе повышения боеспособности Вооруженных сил Украины под руководством Великобритании. Финляндия отправит своих военнослужащих для обучения наших войск в Великобритании", - сообщил Резников. Министр обороны призвал вместе работать над победой.