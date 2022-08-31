Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, - YLE
Фінляндія готує восьмий пакет допомоги для України, про що заявив міністр оборони Антті Кайкконен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.
"Наразі Фінляндія готується надіслати Україні восьмий пакет допомоги, який містить оборонні матеріали", - заявив Кайкконен.
За його словами, рішення з цього питання мають бути ухвалені в розумні терміни. Раніше чиновник заявляв, що Фінляндія має підготуватись до збільшення допомоги Україні. Військова допомога має далі поставлятись, а також не можна втомлюватися або заціпеніти від війни.
Нагадаємо, що Резніков підтвердив відправку фінських інструкторів для навчання військових ЗСУ.
Раніше Фінляндія надавала Україні пакети військової допомоги.
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