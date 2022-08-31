Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, - YLE

"Наразі Фінляндія готується надіслати Україні восьмий пакет допомоги, який містить оборонні матеріали", - заявив Кайкконен.

За його словами, рішення з цього питання мають бути ухвалені в розумні терміни. Раніше чиновник заявляв, що Фінляндія має підготуватись до збільшення допомоги Україні. Військова допомога має далі поставлятись, а також не можна втомлюватися або заціпеніти від війни.