ru ua
Пт, 10 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи

Новина українською →
Хельсинки, Пятница 10 июня 2022 13:05
Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи Фото: Финляндия предоставит Украине новый пакет военной помощи (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия предоставит новый пакет военный помощи Украине. Сегодня соответствующее решение одобрил президент страны Саули Ниинисте по предложению правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Финляндии.

В ведомстве подчеркнули, что не будут раскрывать информацию о содержании, способе доставки и графике оказания помощи. Эти меры будут соблюдены, чтобы гарантировать доставку военной помощи Украине.

"Финляндия не забудет Украину и украинцев. Мы продолжим нашу помощь: мы отправим новый пакет оборонного оборудования", - заявила министр обороны Антти Кайкконен.

Напомним, Черногория также решила предоставить Украине дополнительную военную помощь.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
Украина почти израсходовала все артиллерийские боеприпасы, - представитель разведки
DAILY
Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Александр Сенкевич: В Николаеве никогда не любили Россию. Любили Советский союз