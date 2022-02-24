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Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО: названы условия

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Финляндия, Четверг 24 февраля 2022 03:42
Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО: названы условия Фото: Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО (pixabay com)
Автор: Наталья Скороход

Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО. Об этом заявила премьер-министр страны Санна Марин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

23 февраля парламент Финляндии в течение трех часов обсуждал вопросы внешней политики и политики безопасности. Обсуждения коснулись и ситуации в Украине.

Глава правительства Санна Марин заявила, что угроза большой войны сейчас реальнее, чем когда-либо за долгие годы. Действия России будут иметь долгосрочные последствия на двусторонние отношения между Россией и Финляндией.

"Если остро встанет вопрос о национальной безопасности, Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО", - сказала премьер-министр.

Также отмечается, что Финляндия строго осудила признание Россией "ЛДНР".

"Мы решительно осудили действия России по признанию Луганской и Донецкой народных республик и считаем их противоречащими международному праву", - заявил министр иностранных дел Финляндии Хаависто.

Напомним, что Эстония просит передать украине карту для вступления в НАТО. Решение поддержал парламент страны.

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