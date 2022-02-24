Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО: названо умови
Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО. Про це заявила прем'єр-міністр країни Санна Марін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
23 лютого парламент Фінляндії протягом трьох годин обговорював питання зовнішньої політики і політики безпеки. Обговорення торкнулися і ситуації в Україні.
Глава уряду Санна Марін заявила, що загроза великої війни зараз реальніше, ніж будь-коли за довгі роки. Дії Росії матимуть довгострокові наслідки на двосторонні відносини між Росією і Фінляндією.
"Якщо гостро постане питання про національну безпеку, Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО", - сказала прем'єр-міністр.
Також наголошується, що Фінляндія суворо засудила визнання Росією "ЛДНР".
"Ми рішуче засудили дії Росії щодо визнання Луганської та Донецької народних республік і вважаємо їх такими, що суперечать міжнародному праву", - заявив Міністр закордонних справ Фінляндії Хаавісто.
Нагадаємо, що Естонія просить передати Україні карту для вступу в НАТО. Рішення підтримав парламент країни.