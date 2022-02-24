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Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО: названо умови

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Фінляндія, Четвер 24 лютого 2022 03:42
Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО: названо умови Фото: Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО (pixabay com)
Автор: Наталья Скороход

Фінляндія може подати заявку на вступ до НАТО. Про це заявила прем'єр-міністр країни Санна Марін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

23 лютого парламент Фінляндії протягом трьох годин обговорював питання зовнішньої політики і політики безпеки. Обговорення торкнулися і ситуації в Україні.

Глава уряду Санна Марін заявила, що загроза великої війни зараз реальніше, ніж будь-коли за довгі роки. Дії Росії матимуть довгострокові наслідки на двосторонні відносини між Росією і Фінляндією.

"Якщо гостро постане питання про національну безпеку, Фінляндія готова подати заявку на вступ до НАТО", - сказала прем'єр-міністр.

Також наголошується, що Фінляндія суворо засудила визнання Росією "ЛДНР".

"Ми рішуче засудили дії Росії щодо визнання Луганської та Донецької народних республік і вважаємо їх такими, що суперечать міжнародному праву", - заявив Міністр закордонних справ Фінляндії Хаавісто.

Нагадаємо, що Естонія просить передати Україні карту для вступу в НАТО. Рішення підтримав парламент країни.

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