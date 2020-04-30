Финляндия за две недели возобновит обучение в школах после карантина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Восстановленное обучение в стране продлится всего две недели

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что школы, которые были закрыты из-за коронавируса, возобновят свою работу за две недели. Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщается, Марин объявила, что школы откроются 14 мая, однако посещать учебу будут только ученики девяти базовых классов, а старшая школа и в дальнейшем будет учиться дистанционно. На такое решение негативно отреагировал Национальный союз педагогов, но власти ссылаются на успешный опыт других европейских государств.

Кроме того, учебный год в Финляндии завершается в конце мая, поэтому восстановленное обучение продлится всего две недели. Однако празднований по случаю окончания обучения не состоится, для предотвращения распространения коронавируса.

Как отмечается, в настоящее время в Финляндии было лабораторно подтверждено 4906 случаев инфицирования коронавирусом, из них 206 человек умерли.

Напомним, от коронавируса излечились более 1 млн людей во всем мире. Больше всего тех, кто вылечился, зарегистрировано в США - 147 тыс. Однако от коронавируса умерли более 228 тыс. людей.