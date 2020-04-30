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Фінляндія за два тижні відновить навчання у школах після карантину

Новини » Коронавірус     30.04.2020 - 09:40
Фінляндія за два тижні відновить навчання у школах після карантину
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відновлене навчання в країні триватиме усього два тижні

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що школи, які були закриті через коронавірус, відновлять свою роботу за два тижні. Про це повідомляє Xinhua.

Як повідомляється, Марін оголосила, що школи відкриються 14 травня, однак відвідувати навчання будуть лише учні базових дев’яти класів, а старша школа й надалі навчатиметься дистанційно. На таке рішення негативно відреагувала Національна спілка освітян, але влада посилається на успішний досвід інших європейських держав.

Крім того, навчальний рік у Фінляндії завершується наприкінці травня, тож відновлене навчання триватиме усього два тижні. Однак святкувань з нагоди закінчення навчання не відбудеться, задля запобігання поширення коронавірусу.

Як зазначається, наразі у Фінляндії було лабораторно підтверджено 4906 випадків інфікування коронавірусом, з них 206 людей померли.

Нагадаємо, від коронавірусу вилікувалися понад 1 млн людей в усьому світі. Найбільше тих, хто вилікувалися, зареєстровано у США - 147 тис. Натомість від коронавірусу померли понад 228 тис. людей.

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