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Фінляндія дозволила Естонії реекспорт гаубиць Д-30 і снарядів до них в Україну

Фото: Д-30 (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 9 березня, Фінляндія вирішила дозволити Естонії реекспорт гаубиць Д-30 та снарядів до них в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Фінляндії.

На підставі дозволу на реекспорт, Естонія може експортувати в Україну наступну продукцію:

  • 122-мм гаубиці Д-30;
  • Боєприпаси.

"Естонія оголосила, що кількість товарів, що експортуються, повинна зберігатися в таємниці", - йдеться у повідомленні.

Уряд розглянув це питання та видав Естонії поданий дозвіл на реекспорт в Україну. Естонія має 42 таких гаубиці, які раніше були куплені у Фінляндії. Раніше повідомлялось, що частину з них планувалось передати Збройним силам України.

Д-30

Радянська гаубиця, що буксирується 122-мм, прийнята на озброєння ЗС Союзу РСР 12 травня 1960 року. У 1978 році була модифікована і перебуває на цей час на озброєнні багатьох держав під назвою Д-30А

Нагадаємо, що Фінляндія вирішила передати Україні три танки Leopard 2R для розмінування територій у рамках нового пакету допомоги. Натомість країна придбає нові танки у Німеччини.

У неділю, 26 лютого, уряд Естонії виділив новий пакет військової допомоги Україні.

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