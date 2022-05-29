Финляндия дожала сборную Канады в овертайме финала хоккейного ЧМ-2022

Чемпионат мира-2022, финал

Финляндия – Канада – 4:3 (0:0, 0:1, 3:2, 1:0)

Шайбы: Гранлунд, 44:13, 45:57, Армиа, 54:04, Маннинен, 66:42 – Козенс, 24:00, Уайтклауд, 57:48, Комтуа, 58:36

Финны триумфовали на домашнем форуме. В решающем матче подопечные Юкки Ялонена победили канадцев, хотя пропустили первыми. После сухого первого периода "кленовые листья" реализовали большинство на старте второго усилиями Дилана Козенса.

Самым зрелищным, однако, стал третий период. Сначала сборная Финляндии дважды реализовала численное преимущество – обе шайбы в активе Микаэля Гранлунда. Когда же за почти 6 минут до сирены свой момент реализовал Йоэль Армиа, то победа финнов стала казаться неизбежной.

Однако канадцы устроили хозяевам турнира финальный штурм и забросили две шайбы в течение трех минут до конца основного времени, переведя игру в овертайм. Но уж там Финляндия своего не отдала – Сакари Маннинен классно пробил левой с лета после передачи Гранлунда.

Для финской сборной этот триумф стал 4-м на чемпионатах мира. Ранее в этом году "львы" впервые в истории победили на Олимпийских играх. В свою очередь бронзовые награды ЧМ-2022 достались переигравшей американцев сборной Чехии (8:4).