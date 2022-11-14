Фінляндія допускає, що бійців ЗСУ будуть тренувати на її території

Фінляндія не відкидає можливості підготовки українських солдатів на своїй території. Це питання наразі обговорюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, яку приводить Helsingin Sanomat.

"Щойно проясниться наша конкретна роль у тренувальній місії Євросоюзу, ми подивимося, де і яким чином найбільш доцільно проводити навчання", - заявив Кайкконен.

Це питання можливо обговорять у вівторок міністри оборони країн - членів ЄС. Наразі 20 фінських інструкторів беруть участь у підготовці солдатів ЗСУ у Великій Британії.

Як зазначив раніше глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, Євросоюз у рекордно короткий термін запускає місію з тренування 15 тис. українських військових. Вона спочатку здійснюватиметься у Польщі та Німеччині. Є також "багато країн, які хочуть брати участь у цій тренувальній місії", уточнив Боррель.