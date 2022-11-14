Фінляндія допускає, що бійців ЗСУ будуть тренувати на її території

Фінляндія не відкидає можливості підготовки українських солдатів на своїй території. Це питання наразі обговорюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Фінляндії Антті Кайкконена, яку приводить Helsingin Sanomat.
"Щойно проясниться наша конкретна роль у тренувальній місії Євросоюзу, ми подивимося, де і яким чином найбільш доцільно проводити навчання", - заявив Кайкконен.
Це питання можливо обговорять у вівторок міністри оборони країн - членів ЄС. Наразі 20 фінських інструкторів беруть участь у підготовці солдатів ЗСУ у Великій Британії.
Як зазначив раніше глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, Євросоюз у рекордно короткий термін запускає місію з тренування 15 тис. українських військових. Вона спочатку здійснюватиметься у Польщі та Німеччині. Є також "багато країн, які хочуть брати участь у цій тренувальній місії", уточнив Боррель.
Нагадаємо, президент Фінляндії пояснив, що думає про перемовини з Путіним щодо миру в України.
Раніше стало відомо, що ЄС планує натренувати до 15 тисяч українських військових.
Також Фінляндія розглядає можливість додаткового обмеження операцій із нерухомістю громадянам Росії, включаючи повну заборону на володіння.
До цього Україна обговорила з Італією та Фінляндією додаткові шляхи посилення обороноздатності країни.
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