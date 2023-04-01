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Финляндия поможет привлечь властm РФ к ответственности

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Суббота 01 апреля 2023 02:46
Финляндия поможет привлечь властm РФ к ответственности Фото: президент Финляндии Саули Нииностио (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Финляндия присоединится к международным усилиям по привлечению к ответственности властей РФ, виновных в развязывании войны против Украины.

Об этом сказал президент Финляндии Саули Нииностио, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Финляндия присоединилась к работе по привлечению к ответственности российских лидеров за преступление агрессии. И мы ждем создания международного реестра причиненного ущерба, как было рекомендовано ГА ООН... Финляндия поддерживает работу украинских властей и МКС", - сказал он.

Напомним, недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.

После этого прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.

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