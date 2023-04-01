Финляндия поможет привлечь властm РФ к ответственности
Финляндия присоединится к международным усилиям по привлечению к ответственности властей РФ, виновных в развязывании войны против Украины.
Об этом сказал президент Финляндии Саули Нииностио, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
"Финляндия присоединилась к работе по привлечению к ответственности российских лидеров за преступление агрессии. И мы ждем создания международного реестра причиненного ущерба, как было рекомендовано ГА ООН... Финляндия поддерживает работу украинских властей и МКС", - сказал он.
Напомним, недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка.
После этого прокурор Международного уголовного суда Карим Хан призвал Россию вернуть похищенных детей в Украину.
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