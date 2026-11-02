Фінляндія долучилася до ядерного стримування Франції

Стубб виступив 2 листопада в Гельсінкі на відкритті 258-го національного курсу з оборони. Курс об'єднує фахівців із різних сфер безпеки і триватиме три з половиною тижні.

"Фінляндія приєдналася до французької ініціативи з ядерного стримування, а роботу над реалізацією цієї співпраці було розпочато на офіційному рівні минулого тижня", - заявив президент.

"На цьому етапі повний обсяг нашої співпраці ще формується. Перш ніж ухвалювати будь-які рішення, ми ретельно оцінимо наслідки різних варіантів", - додав Стубб.

Що Стубб сказав про стримування

За словами президента, докладні розмови з державою, яка має ядерну зброю, допоможуть Фінляндії краще зрозуміти, як великі країни оцінюють наслідки своїх дій. Він також зазначив, що така співпраця посилить спільне стримування.

Стубб наголосив: Фінляндія ставиться до цієї співпраці серйозно, як і до всіх кроків для зміцнення оборони.

Він нагадав, що розширене стримування з боку США також бере країну під захист ядерного стримування. Центральну роль у стримуванні Фінляндії, за його словами, відіграє членство в НАТО.

Президент Фінляндії також сказав, що роль США слабшає, а Європа має більше покладатися на власні сили.

Окремо Стубб розповів про розмову з главою Кремля Володимиром Путіним.

Минулого тижня він разом із прем'єр-міністром Норвегії говорив із ним телефоном. Лідери повідомили, що підтримка України залишається непохитною.

Нагадаємо, наприкінці січня 2025 року Фінляндія передала Україні 27-й пакет військової допомоги на 198 млн євро.

Тоді загальна вартість оборонного обладнання, яке країна поставила Україні, дійшла до 2,5 млрд євро.