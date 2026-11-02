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Финляндия присоединилась к ядерному сдерживанию Франции

13:24 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)

Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Финляндии Александра Стубба.

Стубб выступил 2 ноября в Хельсинки на открытии 258 национального курса по обороне. Курс объединяет специалистов из разных сфер безопасности и продлится три с половиной недели.

"Финляндия присоединилась к французской инициативе по ядерному сдерживанию, а работа над реализацией этого сотрудничества была начата на официальном уровне на прошлой неделе", - заявил президент.

"На этом этапе полный объем нашего сотрудничества еще формируется. Прежде чем принимать какие-либо решения, мы тщательно оценим последствия разных вариантов", - добавил Стубб.

Что Стубб сказал о сдерживании

По словам президента, подробные разговоры с государством, имеющим ядерное оружие, помогут Финляндии лучше понять, как крупные страны оценивают последствия своих действий. Он также отметил, что такое сотрудничество усилит совместное сдерживание.

Стубб подчеркнул: Финляндия относится к этому сотрудничеству серьезно, как и ко всем шагам по укреплению обороны.

Он напомнил, что расширенное сдерживание США также берет страну под защиту ядерного сдерживания. Центральную роль в сдерживании Финляндии, по его словам, играет членство в НАТО.

Президент Финляндии также сказал, что роль США ослабевает, а Европа больше полагаться на собственные силы.

Отдельно Стубб рассказал о разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным.

На прошлой неделе он вместе с премьер-министром Норвегии разговаривал с ним по телефону. Лидеры сообщили, что поддержка Украины остается непоколебимой.

Напомним, в конце января 2025 Финляндия передала Украине 27-й пакет военной помощи на 198 млн евро.

Тогда общая стоимость оборонного оборудования, которое страна поставила Украине, достигла 2,5 млрд евро.

Как сообщало РБК-Украина, в марте 2025 года МИД Финляндии решил выделить 16 млн евро гуманитарной помощи Украине.

Средства должны были быть направлены через ООН и Международный комитет Красного Креста.

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