Фінляндія депортувала до Росії "вагнерівця", який утік лісами

Як пише видання, росіянин, який незаконно перетнув фінський кордон, 14 листопада був депортований назад до Росії. Раніше була інформація, що затриманий солдат входив до лав ПВК "Вагнер".

Тим часом прикордонна служба Північної Карелії підтвердила, що висланий додому росіянин дійсно має військове минуле. Заступник начальника прикордонної служби Мікко Каллінен розповів, як чоловіка повернули в РФ.

"Співробітниками патруля прикордонної служби Північної Карелії чоловіка доправили до пункту пропуску Ніірала, де він був супроводжений до державного кордону і залишив територію Фінляндії, перейшовши в Росію. Я не буду детально коментувати дії російської влади, але зазначу, що їхні співробітники завжди присутні на цьому пункті пропуску", - сказав він.

Що відомо про вагнерівця

Yle нагадало, що 17 червня в місті Кітее прикордонна служба Північної Карелії затримала чоловіка, коли той незаконно перетнув кордон із Росії до Фінляндії.

Росіянина виявили завдяки внутрішньому контролю прикордонників. За даними видання, датчики, які встановлені на фінському кордоні - зафіксували присутність чоловіка, після чого його затримав патруль прикордонної служби.

Як пише Yle, вагнерівця звуть Євген. Видання має у своєму розпорядженні фото і відеоматеріали, на яких чоловік зазнімкований на окупованому сході України і розповідає про свою участь у військових діях.

Сам Євген ідентифікує себе в соцмережах як вагнерівця. Там він публікував відео, де, зокрема, критикував військове керівництво Росії.

Також фінська влада підтверджувала виданню, що росіянин подавав заяву на отримання міжнародного захисту у Фінляндії (запитував притулок).