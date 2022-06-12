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Финляндия не будет вступать в НАТО без Швеции, - Ниинисте

Фото: президент Финляндии Саули Ниинисте (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Финляндия не планирует вступать в НАТО отдельно от Швеции, если проблемы с Турцией замедлят вступление соседней страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NRK.

"Я заверяю, что дело Швеции - наше. Это означает, что мы идем дальше рука об руку", - заявил финский президент Саули Ниинисте на пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Отметим, Столтенберг сегодня находится с визитом в Хельсинки, чтобы обсудить заявку Финляндии на членство в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия отклонила одно из требований Турции по вступлению в НАТО, отказавшись экстрадировать сторонников "Рабочей партии Курдистана" и учений Фетхуллаха Гюлена.

Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс, обвиняя их в поддержке террористической организации.

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НАТОЙенс СтолтенбергШвецияФинляндия