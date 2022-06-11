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Финляндия отклонила одно из требований Турции по вступлению в НАТО

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Суббота 11 июня 2022 19:45
Финляндия отклонила одно из требований Турции по вступлению в НАТО Фото: Финляндия отклонила одно из требований Турции по вступлению в НАТО (Pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Власти Финляндии отказались экстрадировать курдов, которых Турция считает террористами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Отмечается, что в начале июня Минюст Финляндии получил от Турции десять запросов об экстрадиции представителей Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена. При этом Финляндия удовлетворила лишь два случая, когда люди не обвинялись в терроризме. Оба дела касались сексуальных преступлений.

По информации издания, Турция также потребовала от финских властей экстрадиции человека, осужденного за поджог посольства в Хельсинки.

Напомним, ранее Турция опубликовала официальные требования, без соблюдения которых она будет блокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, турецкая сторона требует от Швеции прекратить поддерживать Рабочей партии Курдистана и Движение Фетхуллаха Гюлена.

Также мы писали, что Турция требует письменных гарантий от Финляндии и Швеции перед тем, как она согласится на их вступление в НАТО.

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