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Фінляндія не вступатиме до НАТО без Швеції, - Нііністьо

Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Фінляндія не планує вступати в НАТО окремо від Швеції, якщо проблеми з Туреччиною сповільнять вступ сусідньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK.

"Я запевняю, що справа Швеції - наша. Це означає, що ми йдемо далі рука об руку", - заявив фінський президент Саулі Нііністе на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом

Зазначимо, Столтенберг сьогодні перебуває з візитом у Гельсінкі, щоб обговорити заявку Фінляндії на членство в НАТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія відхилила одну з вимог Туреччини щодо вступу до НАТО, відмовившись екстрадувати прихильників "Робітничої партії Курдистану" і навчань Фетхуллаха Ґюлена.

Туреччина блокує вступ Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу, звинувачуючи їх у підтримці терористичної організації.

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НАТОЄнс СтолтенбергШвеціяФинляндия