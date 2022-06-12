Фінляндія не вступатиме до НАТО без Швеції, - Нііністьо

Фінляндія не планує вступати в НАТО окремо від Швеції, якщо проблеми з Туреччиною сповільнять вступ сусідньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NRK .

"Я запевняю, що справа Швеції - наша. Це означає, що ми йдемо далі рука об руку", - заявив фінський президент Саулі Нііністе на прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом

Зазначимо, Столтенберг сьогодні перебуває з візитом у Гельсінкі, щоб обговорити заявку Фінляндії на членство в НАТО.