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Фінляндія не буде організовувати вивезення трудових мігрантів з України, - посольство

Новини » Суспільство     07.04.2020 - 05:41
Фінляндія не буде організовувати вивезення трудових мігрантів з України, - посольство
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Інфомацію про можливу організацію чартерів з Фінляндії спростовує посольство у Києві

Інформація про організацію чартерних рейсів із Фінляндії для трудових мігрантів із України є непідтвердженою. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє посольство Фінляндії у Києві.

Зокрема, посольство спростовує повідомлення окремих ЗМІ про начебто організацію таких рейсів для українців, які не могли покинути Фінляндію у зв'язку із карантином та закриттям кордонів.

"Ця інформація не є підтвердженою фінськими компетентними органами. Посольство уважно стежить за загальною ситуацією та відразу проінформує українcьких заявників, щойно зміниться ситуація, пов'язана із можливістю здійснення подорожей до Фінляндії", - зазначили у посольстві.

Нагадаємо, з 7 квітня Кабмін закрив ще кілька десятків пунктів пропуску на державному кордоні. Так, тимчасово закритими будуть 115 пунктів пропуску, ще у 28 пунктах пропуску тимчасово припинено пішохідне сполучення. Відкритими залишаються тільки 19 пунктів пропуску, де можна перетнути державний кордон України лише власним автотранспортом.

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