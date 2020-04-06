ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Финляндия может запустить чартеры для сезонных работников из Украины

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 16:03
Финляндия может запустить чартеры для сезонных работников из Украины
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Из-за пандемии Финляндия столкнулась с дефицитом рабочей силы

Финляндия в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса может запустить чартеры для сезонных работников из Украины. Об этом сообщила старший специалист Министерства труда Финляндии Лаура Перхеентупа, передает Delfi.

Издание пишет, что финские фермеры уже столкнулись с острым дефицитом рабочей силы, а стоимость продуктов питания в стране вырастет, если весенние полевые работы не проведут в срок.

На сегодня местное министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников. По словам Лауры Перхеентупа, они должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы. Речь идет примерно о 1500 работников из третьих стран.

Кроме того, власти намерены провести рекламную кампанию для привлечения на фермы местных жителей из числа безработных, а также студентов, школьников и беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что треть украинцев в Польше потеряли или ограничили работу из-за пандемии коронавируса.

Отметим, по последним данным, за границей пятеро украинцев умерли в результате заражения коронавирусом.

В Испании коронавирусом заразились более 19 тыс. медиков В Румынии продлили чрезвычайное положение
Новости Украины ФинляндияукраинцыКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь