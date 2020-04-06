Финляндия может запустить чартеры для сезонных работников из Украины

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Из-за пандемии Финляндия столкнулась с дефицитом рабочей силы

Финляндия в связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса может запустить чартеры для сезонных работников из Украины. Об этом сообщила старший специалист Министерства труда Финляндии Лаура Перхеентупа, передает Delfi.

Издание пишет, что финские фермеры уже столкнулись с острым дефицитом рабочей силы, а стоимость продуктов питания в стране вырастет, если весенние полевые работы не проведут в срок.

На сегодня местное министерство труда изучает возможность организовать чартерные рейсы для украинских работников. По словам Лауры Перхеентупа, они должны будут пройти двухнедельный карантин, прежде чем отправиться на фермы. Речь идет примерно о 1500 работников из третьих стран.

Кроме того, власти намерены провести рекламную кампанию для привлечения на фермы местных жителей из числа безработных, а также студентов, школьников и беженцев.

Напомним, ранее сообщалось, что треть украинцев в Польше потеряли или ограничили работу из-за пандемии коронавируса.

Отметим, по последним данным, за границей пятеро украинцев умерли в результате заражения коронавирусом.