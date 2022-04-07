Фінляндія найближчими тижнями уточнить подальші кроки щодо вступу в НАТО

Фінляндія уточнить подальші кроки щодо можливого рішення про вступ до НАТО в найближчі тижні. Міністр закордонних справ Пекка Хаавісто завив про це після участі в зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Після вторгнення Росії в Україну опитування громадської думки показали швидкий розворот громадської думки у Фінляндії, і тепер більшість виступає за вступ до НАТО.

Фінляндія, держава-член Європейського Союзу, має спільний кордон з Росією протяжністю 1300 км. Хаавісто сказав, що російське вторгнення показало, що Росія готова піти на все більший ризик у своїх військових операціях, може швидко мобілізувати понад 100 тисяч солдатів проти сусідньої країни і більш відкрито, ніж раніше, обговорювала можливість застосування своєї ядерної та біологічної зброї.

"Ми підійшли до ситуації, в якій нам може знадобитися співпраця", - сказав Хаавісто, маючи на увазі НАТО.

Він додав, що країни-члени НАТО запропонували Фінляндії допомогу в забезпеченні безпеки в процесі подачі заявки, І сказав, що, за їхніми оцінками, розгляд заявки займе від чотирьох місяців до одного року.

"У червні в Мадриді відбудеться важливий саміт НАТО. Звичайно, НАТО цікавиться, чи подадуть Фінляндія і, можливо, Швеція свої заявки на членство до цього", - сказав Хаавісто.

Він сказав, що наступного тижня уряд представить фінському парламенту звіт про те, як рішення Росії про напад на Україну змінило безпеку Фінляндії. Але він додав, що Уряд готовий швидко запропонувати вступ до НАТО, якщо буде достатня підтримка з боку парламенту.

Після війни з Радянським Союзом під час Другої світової війни Фінляндія засновувала політику безпеки на підтримці надійної оборони і дружніх відносинах зі своїм набагато більшим сусідом.

Ця скандинавська нація бере участь в оборонних навчаннях разом з сусідніми Швецією і Норвегією, є членом очолюваних Великобританією сил JEF і в 2014 році приєдналася до Програми розширених можливостей НАТО разом зі Швецією, Австралією, Грузією і Йорданією.