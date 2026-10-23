Фінляндія безоплатно передасть Україні локомотиви, які не бояться блекаутів

Хто підписав угоду

Документ підписали на пленарному засіданні форуму. У ньому взяли участь президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Сергій Корецький, прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо та представники фінського бізнесу.

Чому це важливо

Росія цілеспрямовано б'є по локомотивному парку України. З початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або знищено майже 600 локомотивів Укрзалізниці, з них понад 300 тепловозів. Ремонт коштує дорого і триває довго, а частину техніки відновити вже неможливо.

Фінські локомотиви можуть працювати без живлення від контактної мережі. Через удари по енергетиці і перебої зі світлом це дозволяє не зупиняти рух поїздів. Від такої тяги залежать:

пасажирські перевезення та евакуація;

доставка гуманітарної допомоги;

робота підприємств і експорт.

Міжнародна коаліція

Україна формує міжнародну коаліцію, щоб поповнити парк локомотивів. Роботу почали на саміті "Карпатська вісімка", де низка партнерів погодилася передати Україні вживані локомотиви. Тепер, за словами Калашника, ці домовленості треба якнайшвидше перетворити на реальну техніку.