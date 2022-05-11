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Финляндия арестовала дачу главреда одного из росСМИ и счета компании Faberlic, - СМИ

Фото: главред "Московского комсомольца" Павел Гусев (mk.ru)
Автор: Валерия Полищук

Финляндия арестовала дачу главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева на озере Кернааланъярви на юге страны. В то же время были арестованы счета компании Faberlic, владельцем которой является Алексей Нечаев, возглавляющий фракцию "Новые люди".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Helsingin Sanomat.

По данным изданий, Гусев совместно с бывшей супругой владеет дачей на озере Кернааланъярви и почти 20 гектарами земли в общине Янаккала на юге Финляндии.

Ранее Европейский союз ввел санкции против главреда МК Гусева. В списке указано, что главный редактор "Московского комсомольца" поддерживает действия России, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

При этом в ЕС заявили, что Гусев тесно связан с Министерством обороны РФ.

Напомним, Финская железная дорога разрывает контракты с Россией на грузовые перевозки, а также продает российские активы.

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