Фінляндія заарештувала дачу головного редактора одного з росЗМІ і рахунки компанії Faberlic, - ЗМІ

Фінляндія заарештувала дачу головного редактора "Московського комсомольця" Павла Гусєва на озері Кернаалан'ярві на півдні країни. У той же час були заарештовані рахунки компанії Faberlic, власником якої є Олексій Нечаєв, який очолює фракцію "нові люди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsingin Sanomat.
За даними видань, Гусєв спільно з колишньою дружиною володіє дачею на озері Кернаалан'ярві і майже 20 гектарами землі в громаді Янаккала на півдні Фінляндії.
Раніше Європейський союз ввів санкції проти головреда МК Гусєва. У списку указаний, що головний редактор "Московського комсомольця" підтримує дії Росії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.
При цьому в ЄС заявили, що Гусєв тісно пов'язаний з Міністерством оборони РФ.
Нагадаємо, Фінська залізниця розриває контракти з Росією на вантажні перевезення, а також продає російські активи.
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