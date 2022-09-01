Фінляндія анонсувала багатомільйонну військову допомогу Україні

Фінляндія оголосила додаткову допомогу Україні в галузі оборони у розмірі 8,29 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Фінляндія готує восьмий пакет допомоги для України.

Тим часом США планують передати Україні дві системи NASAMS у 2024 році.

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