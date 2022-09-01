ua ru
Чт, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Фінляндія анонсувала багатомільйонну військову допомогу Україні

Новость на русском →
Четвер 01 вересня 2022 17:14
Фінляндія анонсувала багатомільйонну військову допомогу Україні Фото: Фінляндія анонсувала багатомільйонну військову допомогу Україні (pixabay.com)
Автор: Сергій Пишкін

Фінляндія оголосила додаткову допомогу Україні в галузі оборони у розмірі 8,29 млн доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Оборонна боротьба України продовжується, потреба допомоги залишається високою", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.

Загальна сума допомоги Україні з Фінляндії досягла 92,2 млн доларів.

Міністерство оборони Фінляндії не розкрило подробиць опису й термінів поставок.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Фінляндія готує восьмий пакет допомоги для України.

Тим часом США планують передати Україні дві системи NASAMS у 2024 році.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Финляндия
NEWS
Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб
Білорусь на навчаннях, ймовірно, відпрацьовуватиме захоплення частини України, - Генштаб
DAILY
Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Рустем Умєров: на Херсонщині всі бачать, що якщо не воювати, то їх чекає доля Криму