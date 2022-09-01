Фінляндія анонсувала багатомільйонну військову допомогу Україні
Фото: Фінляндія анонсувала багатомільйонну військову допомогу Україні (pixabay.com)
Фінляндія оголосила додаткову допомогу Україні в галузі оборони у розмірі 8,29 млн доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Оборонна боротьба України продовжується, потреба допомоги залишається високою", - заявив міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен.
Загальна сума допомоги Україні з Фінляндії досягла 92,2 млн доларів.
Міністерство оборони Фінляндії не розкрило подробиць опису й термінів поставок.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Фінляндія готує восьмий пакет допомоги для України.
Тим часом США планують передати Україні дві системи NASAMS у 2024 році.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.