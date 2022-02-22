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В Финляндии заявили, что признание РФ "ЛДНР" может повлиять на совместный ядерный проект

Автор: Наталья Юрченко

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что действия России на Донбассе, в частности признание "ЛДНР", могут негативно повлиять на реализацию крупного совместного проекта. Речь идет об финско-российской атомной электростанции на севере Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава Финляндии не стал комментировать ситуацию вокруг Украины, но заявил, что действия РФ могут сказаться на безопасности общего ядерного проекта.

"Безопасность, безусловно, будет одним из факторов проверки", - заявил Ниинисте.

По его словам, правительство Финляндии примет окончательное решение о строительстве в скором времени.

Отмечается, что финская АЭС является общим проектом консорциума финских коммунальных предприятий и "Росатома", которому принадлежит 34% акций.

Напомним, Германия после признания Россией "ЛНР" решила приостановить сертификацию "Северного потока-2".

Ранее РБК-Украина сообщало, что Великобритания вводит санкции против пяти российских банков.

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