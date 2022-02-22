В Финляндии заявили, что признание РФ "ЛДНР" может повлиять на совместный ядерный проект

Глава Финляндии не стал комментировать ситуацию вокруг Украины, но заявил, что действия РФ могут сказаться на безопасности общего ядерного проекта.

"Безопасность, безусловно, будет одним из факторов проверки", - заявил Ниинисте.

По его словам, правительство Финляндии примет окончательное решение о строительстве в скором времени.

Отмечается, что финская АЭС является общим проектом консорциума финских коммунальных предприятий и "Росатома", которому принадлежит 34% акций.