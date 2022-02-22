У Фінляндії заявили, що визнання РФ "ЛДНР" може вплинути на спільний ядерний проект

Президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив, що дії Росії на Донбасі, зокрема визнання "ЛДНР", можуть негативно вплинути на реалізацію великого спільного проєкту. Йдеться про фінсько-російську атомну електростанцію на півночі Фінляндії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Глава Фінляндії не став коментувати ситуацію навколо України, але заявив, що дії РФ можуть позначитися на безпеці спільного ядерного проєкту.
"Безпека, безумовно, буде одним з факторів перевірки", - заявив Нійністе.
За його словами, уряд Фінляндії прийме остаточне рішення про будівництво незабаром.
Відзначається, що Фінська АЕС є спільним проєктом консорціуму фінських комунальних підприємств і "Росатому", якому належить 34% акцій.
Нагадавши, Німеччина після визнання Росією "ЛНР" вирішила призупинити сертифікацію "Північного потоку-2".
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Великобританія вводить санкції проти п'яти російських банків.