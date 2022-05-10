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В Финляндии заморозили платежи компании депутата Госдумы и арестовали имущество пропагандиста

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Вторник 10 мая 2022 23:59
В Финляндии заморозили платежи компании депутата Госдумы и арестовали имущество пропагандиста Фото: Павел Гусев главный редактор и владелец "Московского комсомольца" (MIHAIL SIERGIEJEVICZ / hs.mediadelivery.fi)
Автор: Владимир Костырин

В Финляндии из-за санкций Евросоюза были остановлены платежи, имеющие отношение к компании российского депутата Госдумы Алексея Нечаева Faberlic, а также арестовано имущество главного редактора "Московского комсомольца" Павла Гусева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финскую газету Helsingin Sanomat.

Нечаев является депутатом Госдумы РФ от Новой народной партии. Согласно данным о доходах за 2020 год, он занимает третье место в России по доходам. Нечаев считается убежденным сторонником политики президента РФ Владимира Путина, является членом Центрального совета Общероссийского народного фронта, который поддерживает Кремль и возглавляется Путиным.

22 февраля Нечаев, как и другие депутаты Госдумы, поддержал предложение Путина о признании РФ "Л/ДНР". В последующие дни ЕС добавил всех 351 депутата Госдумы в санкционный список после вторжения России в Украину.

Санкции против Нечаева быстро сказались на Faberlic, которую он основал в 1997 году. Компания занимается интернет-маркетингом и электронной коммерцией, продает косметику, потребительские товары и продукты питания более чем в 40 странах, включая Финляндию. Faberlic является крупнейшей компанией прямых продаж в РФ, где ее оборот составляет более 30 миллионов евро. По словам Нечаева, сеть насчитывает десятки тысяч продавцов по всему миру.

Теперь европейская компания, зарегистрированная в Польше, прекратила свою деятельность. Счета и складские запасы компании были закрыты, а сетевые маркетологи прекратили работу. Перевозчики отказались отгружать заказы компании.

Согласно сообщению Helsingin Sanomat со ссылкой на Управление по взысканию долгов (Ulosottolaitos), Нечаев является одним из лиц, в дела которых вмешивалось финское правоохранительное агентство.

4 мая судебный пристав-исполнитель наложил запрет на Faberlic и арестовал средства на счете компании в финском банке. На практике это означает, что российская компания не может оплатить открытые счета четырем финским сторонам, ожидающим свои деньги. Власти приостановили эти выплаты.

Суммы в основном составляют всего несколько сотен евро и, по-видимому, представляют собой гонорары сетевых маркетологов Faberlic.

Также Управление по взысканию долгов впервые вмешивается в собственность человека из списка ЕС из-за распространения пропаганды. В конце апреля власти заморозили два объекта, наполовину принадлежащие главному редактору и владельцу "Московского комсомольца" Павлу Гусеву.

В своем решении о санкциях ЕС называет владельца дневной газеты пропагандистом.

"Газета поддерживает нарратив и действия Кремля, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в пояснительной записке.

Гусев владеет смежными участками в Джанаккале с бывшей супругой общей площадью 19 га. На участках, граничащих с берегом озера Кернааланъярви, есть как минимум один жилой дом. 73-летний Гусев женился в четвертый раз в 2019 году. У него была длительная судебная тяжба с третьей женой по поводу раздела огромного состояния семьи. В то время имущество Джанаккала также было разделено на две части.

Гусев имеет тесные связи с министерством обороны России и является доверенным лицом и сторонником президента Путина.

Ранее сообщалось, что Финская железная дорога разрывает контракты с Россией на грузовые перевозки, а также продает российские активы.

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