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У Фінляндії заморозили платежі компанії депутата Держдуми і заарештували майно пропагандиста

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Вівторок 10 травня 2022 23:59
У Фінляндії заморозили платежі компанії депутата Держдуми і заарештували майно пропагандиста Фото: Павло Гусєв головний редактор та власник "Московського комсомольця" (MIHAIL SIERGIEJEVICZ/hs.mediadelivery.fi)
Автор: Володимир Костирін

У Фінляндії через санкції Євросоюзу були зупинені платежі, що мають відношення до компанії російського депутата Держдуми Олексія Нечаєва Faberlic, а також заарештовано майно головного редактора "Московського комсомольця" Павла Гусєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінську газету Helsingin Sanomat.

Нечаєв є депутатом Держдуми РФ від Нової народної партії. Згідно з даними про доходи за 2020 рік, він посідає третє місце в Росії за доходами. Нечаєв вважається переконаним прихильником політики президента РФ Володимира Путіна, є членом Центральної Ради Загальноросійського народного фронту, який підтримує Кремль і очолюється Путіним.

22 лютого Нечаєв, як і інші депутати Держдуми, підтримав пропозицію Путіна про визнання РФ "Л/ДНР". У наступні дні ЄС додав усіх 351 депутата Держдуми до списку санкцій після вторгнення Росії в Україну.

Санкції проти Нечаєва швидко позначилися на Faberlic, яку він заснував в 1997 році. Компанія займається інтернет-маркетингом та електронною комерцією, продає косметику, споживчі товари та продукти харчування більш ніж в 40 країнах, включаючи Фінляндію. Faberlic є найбільшою компанією прямих продажів у РФ, де її оборот становить понад 30 мільйонів євро. За словами Нечаєва, мережа налічує десятки тисяч продавців по всьому світу.

Тепер європейська компанія, зареєстрована в Польщі, припинила свою діяльність. Рахунки та складські запаси компанії були закриті, а мережеві маркетологи припинили роботу. Перевізники відмовилися відвантажувати замовлення компанії.

Згідно з повідомленням Helsingin Sanomat з посиланням на управління зі стягнення боргів (Ulosottolaitos), Нечаєв є однією з осіб, у справи яких втручалося фінське правоохоронне агентство.

4 травня судовий пристав-виконавець наклав заборону на Faberlic і заарештував кошти на рахунку компанії у фінському банку. На практиці це означає, що російська компанія не може оплатити відкриті рахунки чотирьом фінським сторонам, які очікують свої гроші. Влада призупинила ці виплати.

Суми в основному складають всього кілька сотень євро і, мабуть, являють собою гонорари мережевих маркетологів Faberlic.

Також управління зі стягнення боргів вперше втручається у власність людини зі списку ЄС через поширення пропаганди. Наприкінці квітня влада заморозила два об'єкти, які наполовину належать головному редактору і власнику "Московського комсомольця" Павлу Гусєву.

У своєму рішенні про санкції ЄС називає власника денної газети пропагандистом.

"Газета підтримує наратив і дії Кремля, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - йдеться в пояснювальній записці.

Гусєв володіє суміжними ділянками в Джанаккале з колишньою дружиною загальною площею 19 га. На ділянках, що межують з берегом озера Кернаалан'ярві, є як мінімум один житловий будинок. 73-річний Гусєв одружився вчетверте в 2019 році. У нього була тривала судова тяжба з третьою дружиною з приводу розділу величезного стану сім'ї. У той час майно Джанаккала також було розділене на дві частини.

Гусєв має тісні зв'язки з міністерством оборони Росії і є довіреною особою і прихильником президента Путіна.

Раніше повідомлялося, що Фінська залізниця розриває контракти з Росією на вантажні перевезення, а також продає російські активи.

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