В Финляндии раскрыли крупнейшую схему по отмыванию российских денег

Центральная криминальная полиция Финляндии раскрыла крупнейшую схему и предъявила обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании 130-140 млн евро. Об этом сообщает издание Yle.

По данным издания, полиция считает, что деньги принадлежат российской организованной преступной группировке. Представителей группировки, однако, не удалось привлечь в Финляндии к ответственности.

Как заявили в полиции, речь идет, судя по всему, о самом крупном в истории Финляндии случае с отмыванием денег. ЦКП начала расследовать дело в 2014 году. Под подозрение попала деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy.

Компанией управляли два эстонца. В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank всего за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд рублей, что соответствует около 140 млн евро. Заявление о подозрительных переводах полиция получила от банков.

Обвиняемые эстонцы отрицают свою вину. На полицейских допросах они рассказали, что деньги связаны с проектом строительства дорог в российской Карелии.

Следствие выявило, что деньги принадлежат подставным российским компаниям и взяты из банков, которые были в России закрыты по подозрению в отмывании денег.

Как сообщало РБК-Украина, Совет директоров банка Швеции Swedbank в марте 2019 года уволил президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.

Напомним, в сентябре 2018 года главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген ушел в отставку из-за подозрений в отмывании 234 млн долларов через небольшой филиал банка в Эстонии.