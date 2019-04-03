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В Эстонии проверяют банк, который подозревают в отмывании денег Януковича

Новости » Происшествия    03.04.2019 - 12:58
В Эстонии проверяют банк, который подозревают в отмывании денег Януковича
Иллюстративное фото (alfaparks.lv)

Проверка проводится в рамках расследования об отмывании денег

Сотрудники Финансовой инспекции отправились с проверкой в ​​главную контору Swedbank в Эстонии в связи с начатым 21 февраля расследованием об отмывании денег. Об этом сообщает издание Postimees.

Отметим, банк также подозревают в отмывании денег беглого президента Виктора Януковича.

Издание информирует, что речь идет об обычной проверке, которая проводится в рамках расследования. В ходе нее сотрудники Финансовой инспекции ознакомятся с документами и поговорят на месте с работниками Swedbank. При этом как долго продлится проверка, будет зависеть от результатов расследования.

Следует отметить, что фининспекции Эстонии и Швеции договорились 21 февраля начать сотрудничество для проверки обвинений в отмывании денег, которые были обнародованы общественным телерадиовещанием Швеции SVT. В расследовании пообещал принять участие и центральный банк Литвы.

Добавим, по данным журналистов шведского общественного телерадиовещания SVT, в соответствии с внутренним отчетом Swedbank, банк не выполнил в эстонском отделении обязательства по предотвращению отмывания денег. Так, в течение десяти лет через эстонское крыло банка прошло почти 135 млрд евро денег нерезидентов, прежде всего, - российских клиентов.

При этом Виктор Янукович мог использовать эстонское отделение банка для того, чтобы рассчитываться с Полом Манафортом.

Напомним, Управление по борьбе с экономической преступностью Швеции в конце марта провело обыски в крупнейшем банке страны Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в том числе денег беглого президента Януковича.

Как писало РБК-Украина, Совет директоров банка Швеции Swedbank 28 марта 2019 года уволил президента банка Биргит Боннесен после сообщений в СМИ о схемах отмывания денег, связанных с отделениями финансового учреждения в странах Балтии.

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