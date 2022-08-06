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В Финляндии предлагают наказывать за распространение фейков от имени другого государства

Фото: в Финляндии предлагают наказывать за распространение дезинформации от имени иностранного государства (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Служба разведки и безопасности Финляндии (Supo) предложила криминализировать распространение дезинформации от имени иностранного государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Согласно заявлению Supo от апреля, этот закон будет применяться к ситуациям, когда служба иностранной разведки или лицо, действующее от имени службы иностранной разведки, пытается злонамеренно повлиять на принятие решений в финском государстве или обществе.

Депутат Ари Копонен поддержал предложение Supo и подал проект решения в парламент.

Заместитель директора Supo Теему Турунен отметил, что меры наказания будут направлены на тех, кто сознательно распространяет дезинформацию.

"Это касается ситуаций, когда лицо знает, что он или она действует от имени иностранной разведывательной службы, и продолжает это делать, несмотря на предупреждения властей", - сказал он.

При этом пока не сообщается, какой вид наказания предлагают применять в случае распространения дезинформации.

Как сообщалось ранее, финский город Лаппеенранта, находящийся у границы с РФ, будет ежедневно включать гимн Украины.

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Финляндия